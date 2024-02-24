Два кандидата снялись с выборов в Палату представителей Беларуси

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Более 260 кандидатов претендуют на 110 мест в Палате представителей Беларуси, сообщил журналистам председатель Центризбиркома Игорь Карпенко, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
«На сегодняшний день два кандидата сняли свои кандидатуры», — пояснил Карпенко.
После их снятия число кандидатов в депутаты нижней палаты парламента составило 263 человека.
Глава ЦИК напомнил, что в этом году впервые в истории независимой Беларуси проходят одновременно выборы и в местные советы, и в Палату представителей. Основной день голосования — 25 февраля. Досрочное голосование проходит с 20 по 24 февраля.
За право быть депутатами местных советов различных уровней решили посоревноваться около 18,8 тыс. человек. Среди них есть и граждане России, постоянно проживающие в Беларуси, — 21 человек.
Не позднее 28 февраля в минский и областные избиркомы должны быть представлены протоколы о результатах выборов от нижестоящих комиссий. В ЦИК документы необходимо направить не позже 29 февраля.
После этого пройдут выборы членов Совета Республики. Их выбирают местные советы. Затем, в апреле будет сформировано и проведет первое заседание Всебелорусское народное собрание. По новой редакции Конституции Беларуси оно получило ряд серьезных полномочий. Например, оно сможет предлагать изменения в Конституцию, объявлять референдумы, смещать президента с должности, вводить в стране военное положение и ряд других.