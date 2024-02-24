Два кандидата снялись с выборов в Палату представителей Беларуси

После этого пройдут выборы членов Совета Республики. Их выбирают местные советы. Затем, в апреле будет сформировано и проведет первое заседание Всебелорусское народное собрание. По новой редакции Конституции Беларуси оно получило ряд серьезных полномочий. Например, оно сможет предлагать изменения в Конституцию, объявлять референдумы, смещать президента с должности, вводить в стране военное положение и ряд других.