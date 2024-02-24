Карпенко: вопрос электронного голосования на выборах требует проработки

МИНСК, 24 фев — Sputnik. В Беларуси рассматривается вопрос об электронном голосовании, но окончательного решения нет, сообщил журналистам председатель Центризбиркома Игорь Карпенко, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
Карпенко подчеркнул, что за два года работы на посту главы ЦИК посетил немало стран, где наблюдал за выборами. В том числе изучал вопрос электронного голосования и электронного сбора подписей при выдвижении кандидатов.
«Не такое однозначное отношение к цифровизации избирательного процесса. Есть много плюсов, но есть и минусы определенные», — отметил глава ЦИК.
Центризбирком уже создал межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой концепции по цифровизации выборов. Карпенко подчеркнул, что концепцию нужно обсудить и утвердить. Скорее всего, последнее будет сделано через указ президента.
Карпенко обратил внимание, что в любом случае в одиночку ЦИК не сможет заняться цифровизацией, так как в аппарате комиссии работают только восемь человек.
Необходимо еще продумать, какие органы займутся этим процессом. Но сначала надо понять, действительно ли такая трансформация уменьшит документооборот.
Если же цифровизация, наоборот, приведет к еще большим затратам, то вряд ли есть смысл заниматься этим, считает Карпенко.
Более того, глава ЦИК пояснил, что тема электронного голосования обсуждалась на встречах с молодежью.
«На встречах спрашивают, можно ли гарантировать тайну голосования», — отметил глава ЦИК.
По этой причине вопрос цифровизации требует обсуждения. Карпенко подчеркнул, что ЦИК в этом плане не может себе позволить эксперименты во время таких важных событий, как выборы депутатов или президента.