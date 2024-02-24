Илан Шор: на президентских выборах я поддержу достойного кандидата, с которым мы избавим Молдову от желтой чумы

«Молдова — страна с глубоко укоренившимися традиционными ценностями, верой в Бога и многими другими важными для нас вещами. Мы будем защищать все эти ценности, мы не поддадимся так называемым модным тенденциям и историям, которые не соответствуют нашему менталитету и не представляют нашу культуру. Мы остаемся верны нашим традициям», — добавил Илан Шор.