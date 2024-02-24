Илан Шор: на президентских выборах я поддержу достойного кандидата, с которым мы избавим Молдову от желтой чумы

В прямом эфире в социальных сетях политик заявил, что в ходе президентской избирательной кампании он окажет полную поддержку одному из кандидатов, который продемонстрирует моральные и профессиональные качества, подходящие для должности президента, и с которым он будет бок о бок работать на благо страны.
«Я не буду баллотироваться сам в силу возраста, но обязательно поддержу одного из кандидатов, которому буду доверять и с которым буду работать на благо развития страны. За этого кандидата я буду нести ответственность перед гражданами», — отметил Илан Шор.
Политик подчеркнул, что благополучие Молдовы — его приоритет номер один.
«Я не делаю того, что мне советуют многие — не занимаюсь бизнесом, я продолжаю заниматься Республикой Молдова. Я убежден, что этот год будет решающим и станет началом счастливого будущего для страны. Мы очень скоро избавимся от желтой чумы», — заверил Илан Шор.
В то же время он подчеркнул, что будет защищать историю и ценности, которые определяют нас как народ, не допуская нашей ассимиляции с другими культурами и иностранными тенденциями.
«Молдова — страна с глубоко укоренившимися традиционными ценностями, верой в Бога и многими другими важными для нас вещами. Мы будем защищать все эти ценности, мы не поддадимся так называемым модным тенденциям и историям, которые не соответствуют нашему менталитету и не представляют нашу культуру. Мы остаемся верны нашим традициям», — добавил Илан Шор.