Партия «ШОР» продолжает традицию чествования ветеранов ВОВ: героев поздравили 23 февраля

«23 февраля — день настоящего мужества. Мужество — это не только сила духа и умение стоять перед лицом трудностей, но и вера в лучшее будущее для Молдовы. Ветераны Великой Отечественной войны — яркий пример настоящих мужчин, чье мужество и смелость стали фундаментом мира, в котором мы сегодня живем. Их героизм напоминает нам о том, что смелость и вера в себя способны преодолеть любые испытания», — сказал Илан Шор.