Партия «ШОР» продолжает традицию чествования ветеранов ВОВ: героев поздравили 23 февраля

Для многих жителей страны этот день является символом мужества и героизма, которые продемонстрировали наши деды, борясь за мир и покой будущих поколений.
Депутат парламента от фракции партии «ШОР» Регина Апостолова вместе с коллегами посетила ветеранов. Им передали самые теплые слова и поздравления, а также продуктовые наборы. Команда Илана Шора навестила и бывших узников гетто. Такие встречи, на которых пережившие страшные события люди делятся воспоминаниями, рассказывают трогательные и воодушевляющие истории, очень важны.
«Все мы, в партии “ШОР”, глубоко привержены идее, что истинное величие нации проявляется в ее способности чтить своих героев и заботиться о старшем поколении. Ветераны должны чувствовать нашу поддержку и заботу не только в праздники, а каждый день», — сказала Регина Апостолова.
Встречи с ветеранами стали доброй традицией для команды Илана Шора, подтверждающей его постоянную заботу о старшем поколении. И это не только слова благодарности, но и конкретные дела, наполненные заботой и уважением.
«23 февраля — день настоящего мужества. Мужество — это не только сила духа и умение стоять перед лицом трудностей, но и вера в лучшее будущее для Молдовы. Ветераны Великой Отечественной войны — яркий пример настоящих мужчин, чье мужество и смелость стали фундаментом мира, в котором мы сегодня живем. Их героизм напоминает нам о том, что смелость и вера в себя способны преодолеть любые испытания», — сказал Илан Шор.