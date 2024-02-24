ЦИК Беларуси: БДИПЧ ОБСЕ находится в глубоком кризисе

Карпенко напомнил, что в СНГ такие стандарты есть. Они закреплены в конвенции.
«БДИПЧ ОБСЕ уже стал инструментом геополитических игроков? Крупных геополитических игроков, которые работают в одни ворота. Нам такая игра не нужна».
Игорь Карпенко также напомнил, что в 2023 году в Польшу не пустили депутата Палаты представителей Беларуси Дениса Карася. Он ехал туда в качестве наблюдателя от ПА ОБСЕ на парламентские выборы. У парламентария была виза и все необходимые документы. БДИПЧ ОБСЕ, офис которого находится в Польше, не осудила этот шаг Варшавы.
Более того, ряд стран ввел санкции против членов ЦИК Беларуси.
«Мне, конечно, все равно. Денег за рубежом у меня нет, и счетов тоже нет… Но почему БДИПЧ ОБСЕ никак не реагирует?», — сказал Карпенко.
Он добавил, что БДИПЧ ОБСЕ нужно задуматься над тем, что происходит сейчас в этой организации.
«Мне кажется, эта организация находится в глубоком кризисе. И этот кризис может разрешиться только в рамках самой организации».
Ранее сообщалось, что БДИПЧ и другие структуры ОБСЕ не направили наблюдателей на выборы в местные советы и Палату представителей Беларуси в 2024 году.