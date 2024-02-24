ЦИК Беларуси: БДИПЧ ОБСЕ находится в глубоком кризисе

Игорь Карпенко также напомнил, что в 2023 году в Польшу не пустили депутата Палаты представителей Беларуси Дениса Карася. Он ехал туда в качестве наблюдателя от ПА ОБСЕ на парламентские выборы. У парламентария была виза и все необходимые документы. БДИПЧ ОБСЕ, офис которого находится в Польше, не осудила этот шаг Варшавы.