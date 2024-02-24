Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Лебедева

«С глубокой скорбью в Республике Беларусь восприняли известие о смерти Вячеслава Михайловича Лебедева», — говорится в сообщении.
Белорусский лидер напомнил, что с именем председателя Верховного суда связано развитие судебной власти в России. Он способствовал реформам и укреплению доверия граждан к институтам правосудия.
«Своей деятельностью он всемерно способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России», — считает глава государства.
Александр Лукашенко от себя лично и имени всех белорусов выразил искренние соболезнования и пожелал сил и мужества родным, чтобы пережить эту утрату.
Ранее стало известно, что председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев умер в российской столице. Ему было 80 лет. Он возглавлял Верховный суд с 1989 года.