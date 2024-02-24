NYT узнала, когда в НАТО считают возможным новое контрнаступление Украины

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, за 2023 год Украина потеряла более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружений. Он также называл российский контроль над Крынками «точкой в контрнаступлении ВСУ». Президент России Владимир Путин также говорил о больших потерях Украины и провале ее контрнаступления. По его словам, в случае продолжения нынешней политики «украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар». Москва также осуждает западную помощь Киеву, указывая, что это затянет конфликт и не изменит его исход.