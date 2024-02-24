Заместитель главы Кашарского района отправился добровольцем на спецоперацию

Игорь Удовицкий записался в добровольцы и уехал на фронт.
О таком решении чиновника стало известно 23 февраля. Как сообщает местное издание «Слава труду», 56-летний.
Заместитель главы Кашарского района Ростовской области Игорь Удовицкий решил отправиться на фронт. Об этом стало известно 23 февраля.
Как пишет местное издание «Слава труду», 56-летний чиновник последовал примеру сына Егора. Парень служит добровольцем второй год подряд.
Игорь Удовицкий ранее возглавлял местное собрание депутатов. Затем занял должность замглавы районы по социальным вопросам. Кто станет исполнять его обязанности во время отсутствия чиновника, пока неизвестно.