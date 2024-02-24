Крупнейший в ЮФО военно-патриотический центр имени В. Г. Казанцева открыли на Кубани

Крупнейший в Южном федеральном округе военно-патриотический центр имени В. Г. Казанцева открыли на Кубани. Старт работе комплекса в Динском районе дали губернатор Вениамин Кондратьев и врио командующего Южного военного округа, генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Военно-патриотический центр находится на территории площадью в 145 гектаров. В комплексе разместили 47 учебных, военно-патриотических, спортивных и культурно-развлекательных объектов. В настоящее время центр полностью готов к проведению занятий.
В кабинетах и медпунктах установили профильное оборудование и мебель. Отмечается, что занятия для школьников стартуют весной. Для ребят будут проводить однодневные образовательные военно-патриотические программы. Позже в комплексе по дополнительным программам ежегодно будут обучать более 10 тысяч человек.
«Здесь, в парке “Патриот”, более 10 тысяч мальчишек и девчонок ежегодно будут знакомиться с основами военного дела, участвовать в сборах и тематических сменах — прыгать с парашютом, учиться стрельбе, проходить полосы препятствий и изучать военное дело. Мы будем продолжать воспитывать сильное духом новое поколение. Это нужно всем нам, важно, как никогда. И я верю, что нынешние ребята, побывав в этом центре, проникнутся ратной историей побед нашей страны и будут гордиться своими предками», — отметил глава региона Вениамин Кондратьев.
В военно-патриотическом Центре расположены комплекс воздушно-десантной подготовки, учебные классы, крытый тир, спортивный и выставочный комплексы. В них находятся образцы современного вооружения.
«На территории Южного военного округа у нас работают 33 центра “Авангард”, из них 12 — региональных. А вот такого масштабного Центра не было. Современный десантный комплекс, настоящая парашютная вышка, где можно пройти подготовку десантника для выполнения специальных задач. Этот уникальный Центр поможет растить достойное поколение патриотов с нашей русской идеологией, чтобы мы всегда могли дать отпор и отстоять национальные интересы государства», — отметил Владимир Кочетков.
Центром военно-патриотического парка стал мемориальный комплекс «Преемственность поколений». На открытии состоялось зажжение Вечного огня. Частицу пламени привезли из Краснодара с мемориального комплекса на площади Памяти Героев. Священный огонь в мемориальном комплексе зажег правнук генерала армии, кадет Краснодарского Президентского кадетского училища Андрей Казанцев.
Участники церемонии открытия возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших при исполнении воинского долга.
Отмечается, что Кубань стал первым регионом, в котором одновременно с Центром построили храм святого мученика Иоанна Воина, покровителя военнослужащих.
Напомним, экс-полпред президента России в Южном федеральном округе Виктор Казанцев умер 14 сентября 2021 года. Экс-командующего группировкой войск на Северном Кавказе не стало на 76-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.