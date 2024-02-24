Крупнейший в ЮФО военно-патриотический центр имени В. Г. Казанцева открыли на Кубани

«Здесь, в парке “Патриот”, более 10 тысяч мальчишек и девчонок ежегодно будут знакомиться с основами военного дела, участвовать в сборах и тематических сменах — прыгать с парашютом, учиться стрельбе, проходить полосы препятствий и изучать военное дело. Мы будем продолжать воспитывать сильное духом новое поколение. Это нужно всем нам, важно, как никогда. И я верю, что нынешние ребята, побывав в этом центре, проникнутся ратной историей побед нашей страны и будут гордиться своими предками», — отметил глава региона Вениамин Кондратьев.