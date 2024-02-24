Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой

«Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения о безопасности», — написал Зеленский.
Он добавил, что также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с премьером Канады Джастином Трюдо. Документ, как утверждается, предусматривает выделение Украине в 2024 году более 3 миллиардов канадских долларов (2,2 миллиарда долларов США) макрофинансовой и оборонной помощи.
В четверг глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не имеет юридически обязывающий характер и не содержит гарантий военной и политической поддержки.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский ранее подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.
На саммите НАТО в Вильнюсе страны «Большой семерки» опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что «гарантии безопасности» заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.