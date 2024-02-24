Time: у Украины нет реальных шансов победить Россию даже с военной помощью США

Издание отмечает, что без дальнейших массированных поставок американского вооружения украинское сопротивление, вероятно, потерпит в 2024 году крах. При этом журнал призывает американских чиновников признать, что даже при продолжении оказания помощи у Украины нет никаких реальных шансов на полную победу ни в следующем году, ни в последующие годы. Даже если украинцы смогут нарастить свои силы, Россия сумеет еще больше укрепить свою оборону.