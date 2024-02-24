Киев требовал от военных план победы, заявил советник Залужного

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.