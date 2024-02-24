ЕК представит план переговоров между Киевом и ЕС в марте

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз завершит подготовку программы переговоров с Украиной о вступлении в объединение только в начале лета. 17 января председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС начал формировать программу переговоров с Киевом о вступлении Украины в сообщество. Днем ранее в офисе украинского президента сообщили, что Зеленский и фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС в качестве одного из шагов на пути к открытию переговоров о вступлении Киева в союз.