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Партия Иона Кику выдвинет своего кандидата на выборах президента Молдовы

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Партия развития и объединения Молдовы (ПРОМ), которую возглавляет экс-премьер Ион Кику, выдвинет своего кандидата на президентских выборах, которые пройдут этой осенью. Такое решение было принято на заседании Центрального исполнительного комитета партии.
Источник: Sputnik.md

«Скромный прогресс, достигнутый в процессе определения/убеждения потенциального общего кандидата, а также сжатые сроки, оставшиеся до проведения президентских выборов, существенно снижают преимущества этого варианта».

говорится в коммюнике, опубликованном на официальном сайте политформирования.

ПРОМ также высказала свою позицию по поводу еврореферендума, инициированного Майей Санду. Члены партии подчеркнули, что будут требовать его проведения только на условиях, на которых такие плебисциты проводились в подавляющем большинстве стран-членов ЕС, то есть после завершения переговорного процесса.