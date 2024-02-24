Партия Иона Кику выдвинет своего кандидата на выборах президента Молдовы

«Скромный прогресс, достигнутый в процессе определения/убеждения потенциального общего кандидата, а также сжатые сроки, оставшиеся до проведения президентских выборов, существенно снижают преимущества этого варианта».
ПРОМ также высказала свою позицию по поводу еврореферендума, инициированного Майей Санду. Члены партии подчеркнули, что будут требовать его проведения только на условиях, на которых такие плебисциты проводились в подавляющем большинстве стран-членов ЕС, то есть после завершения переговорного процесса.