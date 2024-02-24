Партия Иона Кику выдвинет своего кандидата на выборах президента Молдовы

ПРОМ также высказала свою позицию по поводу еврореферендума, инициированного Майей Санду. Члены партии подчеркнули, что будут требовать его проведения только на условиях, на которых такие плебисциты проводились в подавляющем большинстве стран-членов ЕС, то есть после завершения переговорного процесса.