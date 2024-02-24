У берегов Индии началась морская часть учений с участием крейсера «Варяг»

«В Индийском океане у побережья Индии началась морская часть многостороннего международного военно-морского учения MILAN 2024 с участием гвардейского ракетного крейсера “Варяг” Тихоокеанского флота ВМФ России», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).
Международные учения были организованы Индией. 23 февраля корабли-участники вышли из индийского порта Вишхапатнам для отработки стратегических и тактических задач в составе группы, совместных маневров. «Планируется, что моряки разных стран продемонстрируют свою военно-морскую выучку и уровень военно-морской подготовки», — указано в сообщении.
Береговые учения проходили с 19 февраля. В ходе подготовки прошли штабные тренировки на картах, а также отработаны вопросы организации связи и согласованы отрабатываемые в ходе учений элементы. После прохождения учений экипаж «Варяга» продолжит выполнение своих задач.
Александра Горошилова