У берегов Индии началась морская часть учений с участием крейсера «Варяг»

Международные учения были организованы Индией. 23 февраля корабли-участники вышли из индийского порта Вишхапатнам для отработки стратегических и тактических задач в составе группы, совместных маневров. «Планируется, что моряки разных стран продемонстрируют свою военно-морскую выучку и уровень военно-морской подготовки», — указано в сообщении.