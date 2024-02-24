Захарова усомнилась в компетентности Бербок из-за слов о санкциях против РФ

Также Захарова вспомнила выступление Бербок на министерском заседании саммита G20, где глава немецкого МИД пыталась обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, не понимая, что в зале его нет — он тогда проводил двусторонние встречи. На месте Лаврова сидел заместитель, который никак не мог убедить Бербок, что он не является главой российского МИД. Захарова предположила, что, возможно, Бербок «понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно».