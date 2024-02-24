«Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно», — написала Захарова, делая отсылку к более раннему заявлению Бербок.
Она отметила, что такие слова Бербок заставляют ее выглядеть необразованной. По мнению Захаровой, в правительствах Евросоюза (ЕС) «сотни» таких же некомпетентных чиновников.
Также Захарова вспомнила выступление Бербок на министерском заседании саммита G20, где глава немецкого МИД пыталась обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, не понимая, что в зале его нет — он тогда проводил двусторонние встречи. На месте Лаврова сидел заместитель, который никак не мог убедить Бербок, что он не является главой российского МИД. Захарова предположила, что, возможно, Бербок «понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно».
В феврале 2023 года на Мюнхенской конференции Бербок призвала президента России Владимира Путина изменить свою политику на 360 градусов, и тогда мир станет счастлив уже на следующий день. После этого глава германского МИД подверглась насмешкам, потому что не учла, что разворот на 360 градусов обозначает возвращение в исходную точку.
Как отметил Путин в ходе «Итогов года» в декабре 2023 года, российская экономика имеет большой запас прочности. По его словам, этот запас устойчивости в финансах и экономике РФ накопила за предыдущие десятилетия.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято главой российского государства 24 февраля 2022 года вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.