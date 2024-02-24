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ЭКОВАС объявил о снятии санкций с Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило отменить санкции, введенные против Нигера после отстранения от власти президента Мохамеда Базума. Ограничительные меры будут сняты немедленно, сообщил глава ЭКОВАС Омар Алье Туре.
Источник: AP 2023

ЭКОВАС объяснил это решение «гуманитарными соображениями», поскольку санкции создают трудности для мирного населения. «Существуют индивидуальные санкции, которые остаются в силе», — сказал Омар Алье Туре на чрезвычайном саммите в Абудже (цитата по France 24).

Санкции, введенные летом 2023 года, предполагали закрытие сухопутных и воздушных границ, приостановку торговых и финансовых транcакций между членами ЭКОВАС и Нигером, заморозку активов, приостановку участия в финансовых институтах.

В конце июля 2023 года военные Нигера во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Чиани совершили переворот. Представители ЭКОВАСа в потребовали освободить задержанного президента Мохамеда Базума. Однако Абдурахман Чиани ответил отказом. В январе 2024 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о выходе из ЭКОВАС.

Лусине Баласян

санкции