ЭКОВАС объявил о снятии санкций с Нигера

ЭКОВАС объяснил это решение «гуманитарными соображениями», поскольку санкции создают трудности для мирного населения. «Существуют индивидуальные санкции, которые остаются в силе», — сказал Омар Алье Туре на чрезвычайном саммите в Абудже (цитата по France 24).
Санкции, введенные летом 2023 года, предполагали закрытие сухопутных и воздушных границ, приостановку торговых и финансовых транcакций между членами ЭКОВАС и Нигером, заморозку активов, приостановку участия в финансовых институтах.
В конце июля 2023 года военные Нигера во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Чиани совершили переворот. Представители ЭКОВАСа в потребовали освободить задержанного президента Мохамеда Базума. Однако Абдурахман Чиани ответил отказом. В январе 2024 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о выходе из ЭКОВАС.
Лусине Баласян