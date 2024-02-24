ЭКОВАС объявил о снятии санкций с Нигера

В конце июля 2023 года военные Нигера во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Чиани совершили переворот. Представители ЭКОВАСа в потребовали освободить задержанного президента Мохамеда Базума. Однако Абдурахман Чиани ответил отказом. В январе 2024 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о выходе из ЭКОВАС.