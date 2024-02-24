Завершилось досрочное голосование, явка составила 41,71%

В региональном разрезе досрочное голосование выглядит следующим образом:
- Брестская область — 44,72%;
- Витебская область — 41,71%;
- Гомельская область — 49,93%;
- Гродненская область — 39,98%;
- Минская область — 40,47%;
- Могилевская область — 49,43%;
- Минск — 30,07%.
Данные Центризбиркома говорят о том, что активнее всего шли голосовать досрочно жители Гомельской и Могилевской областей. Меньше всего досрочно проголосовали в Минске.
«Завтра (25 февраля) участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00», — напомнил в Центризбиркоме.
Согласно Избирательному кодексу, досрочное голосование в Беларуси всегда длится пять дней, во время этого периода разрешена агитация кандидатов. В Беларуси нет дня тишины, как в ряде стран мира.
Единый день голосования на выборах депутатов парламента и местных советов пройдет в стране 25 февраля. В Беларуси должны избрать 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12 тысяч депутатов местного уровня.