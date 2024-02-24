Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Завершилось досрочное голосование, явка составила 41,71%

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Досрочно на выборах депутатов проголосовали 41,71% граждан, включенных в списки для голосования, сообщили в ЦИК Беларуси.
Источник: Sputnik.by

В региональном разрезе досрочное голосование выглядит следующим образом:

  • Брестская область — 44,72%;
  • Витебская область — 41,71%;
  • Гомельская область — 49,93%;
  • Гродненская область — 39,98%;
  • Минская область — 40,47%;
  • Могилевская область — 49,43%;
  • Минск — 30,07%.

Данные Центризбиркома говорят о том, что активнее всего шли голосовать досрочно жители Гомельской и Могилевской областей. Меньше всего досрочно проголосовали в Минске.

«Завтра (25 февраля) участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00», — напомнил в Центризбиркоме.

Согласно Избирательному кодексу, досрочное голосование в Беларуси всегда длится пять дней, во время этого периода разрешена агитация кандидатов. В Беларуси нет дня тишины, как в ряде стран мира.

Единый день голосования на выборах депутатов парламента и местных советов пройдет в стране 25 февраля. В Беларуси должны избрать 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12 тысяч депутатов местного уровня.