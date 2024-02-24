Кулеба заявил об огромном дефиците снарядов у ВСУ

«Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений», — заявил Кулеба.
Глава украинского МИДа также сказал, что на поле боя Украина противостоит российской армии, возможности которой «подавляют» ВСУ. Кулеба не сказал журналистам однозначно, будет ли Украина отступать дальше.
При этом он обратил внимание, что, если бы ВСУ получили нужные снаряды для артиллерии, «они не потеряли бы Авдеевку», которая была освобождена российскими войсками 17 февраля.
Ранее, 16 февраля, тяжелое положение ВСУ на поле боя признал начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ). Он отметил, что украинской армии не хватает снарядов, и объемы поставок от западных партнеров не закрывают потребностей. Нехватку снарядов он объяснил высокой интенсивностью боевых действий. При этом Буданов давал оптимистичные прогнозы о рассмотрении пакета военной помощи от США на $60 млрд, который уже несколько месяцев ожидает одобрения.
Двумя днями ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинская армия получает серьезный урон от натиска российских военных в зоне специальной военной операции.
В конце января глава украинского минобороны Рустем Умеров заявил, что у России в три раза больше боеприпасов, чем у Украины, и дефицит ощущается всё острее с каждым днем. Умеров потребовал от союзников из Евросоюза (ЕС) «сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов», чтобы добиться хотя бы соответствия российской армии по огневой мощности.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.