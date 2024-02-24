Кулеба заявил об огромном дефиците снарядов у ВСУ

В конце января глава украинского минобороны Рустем Умеров заявил, что у России в три раза больше боеприпасов, чем у Украины, и дефицит ощущается всё острее с каждым днем. Умеров потребовал от союзников из Евросоюза (ЕС) «сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов», чтобы добиться хотя бы соответствия российской армии по огневой мощности.