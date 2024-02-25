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Молдова добилась заметного прогресса в сфере энергетики — глава миссии ЕС

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Наиболее заметного прогресса с момента получения статуса кандидата в ЕС Молдова добилась в энергетическом секторе, заявил глава миссии Евросоюза Янис Мажейкс.
Источник: Sputnik.md

Он отметил, что не всегда результат проведения реформ в Молдове заметен для рядовых граждан, но изменения в сфере энергетики «уже дали очень четкие результаты».

«Наиболее заметный прогресс наблюдается в энергетическом секторе. Вы знаете, что несколько лет назад страна была на 100% зависима от российского газа, а теперь вам удалось добиться этой устойчивости… Накоплены и некоторые запасы газа, знаю, что в планах покупать и электроэнергию у других поставщиков».

заявил Мажейкс в интервью порталу Rlive.

При этом он признал, что и в этой сфере предстоит многое сделать и «провести множество переговоров».

«Вместе с тем, что было сделано за два года с очень большой скоростью, еще многое остается, в том числе и в энергетике. Но в любом случае — это история успеха», — заявил посол.

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