Молдова добилась заметного прогресса в сфере энергетики — глава миссии ЕС

«Наиболее заметный прогресс наблюдается в энергетическом секторе. Вы знаете, что несколько лет назад страна была на 100% зависима от российского газа, а теперь вам удалось добиться этой устойчивости… Накоплены и некоторые запасы газа, знаю, что в планах покупать и электроэнергию у других поставщиков».