На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств

Выходом из сложившейся трудной ситуации Марченко назвал западную помощь, которую Киев, хоть с задержкой, но рассчитывает получить. «Первые €4,5 млрд будут получены в марте, также мы сделали все необходимое, чтобы получить помощь от Всемирного банка — $1,5 млрд. Эти средства позволят нам перекрыть потребности», — отметил он.