На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств

«Мы уже ощущаем определенную нехватку средств, но этого пока не ощущают граждане Украины. Мы находим ресурсы для того, чтобы перекрыть эти потребности», — сказал он.
Выходом из сложившейся трудной ситуации Марченко назвал западную помощь, которую Киев, хоть с задержкой, но рассчитывает получить. «Первые €4,5 млрд будут получены в марте, также мы сделали все необходимое, чтобы получить помощь от Всемирного банка — $1,5 млрд. Эти средства позволят нам перекрыть потребности», — отметил он.
По оценкам главы Минфина Украины, поступление указанных средств позволит закрыть дефицит бюджета на первые шесть месяцев 2024 года.
На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.