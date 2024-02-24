Советник Залужного рассказал, как власти требовали от ВСУ победный план

«Это то, чего, к сожалению, не понимало или не хотело понимать наше политическое руководство, когда требовало стратегических планов от военных без стратегических резервов и ресурсов», — заявил Назаров. Тем не менее, добавил он, и гражданские власти, и военные были едины в желании одержать победу.
NYT отмечает, что Залужный перед своей отставкой тоже неоднократно высказывал критику в адрес правительства. Например, в статье для CNN, которая вышла в начале февраля, он писал о проблемах производством боеприпасов из-за «несовершенства нормативно-правовой базы».
В администрации президента Украины не ответили на запрос издания.
В прошлом году украинская армия попыталась провести контрнаступление, оно шло с начала июня. Президент Владимир Путин не раз называл его провалом. Украинский лидер Владимир Зеленский также отмечал, что наступление ВСУ не достигло результатов.
В этом году, по словам президента, первоочередная задача для ВСУ — обороняться, однако Киев собирается готовить новое наступление на южном направлении.
Новый главком ВСУ Александр Сырский на фоне назначения сообщил, что из-за сложной ситуации в зоне боевых действий украинская армия переходит к оборонительной операции. Он подчеркнул, что ради сохранения жизней людей готов отступать с каких-либо позиций. Задачей для армии Сырский назвал выход на границы Украины и призвал общество «сплотиться вокруг этой цели — победы».
Путин после взятия под российский контроль города Авдеевка под Донецком 17 февраля заявил, что это «безусловный успех» и «его нужно развивать».