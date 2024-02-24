Советник Залужного рассказал, как власти требовали от ВСУ победный план

Правительство Украины в 2023 году хотело получить от военного руководства страны «дорожную карту» для победы, но при этом не уточняло, сколько людей, вооружения и других ресурсов понадобится для осуществления плана. Об этом The New York Times (NYT) сообщил генерал Виктор Назаров, советник бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Оба они были отправлены в отставку в начале февраля. Теперь Украина перешла к обороне, отмечал Зеленский.