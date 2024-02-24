Трамп: победа Байдена на выборах приведет к поражению США в третьей мировой войне

«В первый день работы администрации Трампа во все структуры нашего правительства будет разослан указ: отныне Америка будет на первом, втором, третьем, четвертом и пятом местах. Забота об иностранных государствах может быть на шестом месте, или не быть вовсе», — добавил Трамп. «Верьте мне, когда я обращаюсь к вам с еще одним предупреждением: если криводушный Джо и его приспешники победят в 2024 году, худшее будет еще впереди», — подчеркнул он.