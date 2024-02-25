Трамп согласился с Путиным, что Байден для России предпочтительнее как президент США

Строительство газопровода «Северный поток — 2» началось в 2018 году, но было прервано через полтора года. В конце 2019 года администрация Трампа объявила о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Тем не менее при помощи российских судов обе нитки трубопровода были достроены к декабрю 2021 года. Подача газа по нему так и не началась из-за задержки с сертификацией с германской стороны. В феврале 2022 года, после признания Россией суверенитета ЛНР и ДНР, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что распорядился остановить сертификацию «Северного потока — 2». В итоге газопровод так и не был введен в эксплуатацию.