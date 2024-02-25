Экс-премьер Италии призвал к срочным огромным инвестициям в Европу

В числе предложений для осуществления этих целей Драги назвал возможность создания специального фонда или государственно-частного партнерства с участием Европейского инвестиционного банка. Другие участники дискуссии предложили прибегнуть к совместным займам ЕС таким же образом, как это было в период пандемии коронавируса. Как заявил комиссар Евросоюза по экономике и еще один бывший итальянский премьер Паоло Джентилони, Брюссель действительно можно прибегнуть к такой практике, поскольку она показала себя как «здравый способ» борьбы с кризисами.