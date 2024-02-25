Нуланд заявила о желании США видеть в России западно-ориентированного партнера

В тот же день политолог Павел Селезнев заявил «Известиям», что новые санкции США и ЕС носят символический характер. Он заметил, что Россия при предыдущих ограничениях научилась реагировать на санкции и вырабатывать антикризисные меры. Помимо этого, чем больше введено санкций, тем тяжелее придумывать новые ограничения (вводящие уже не помнят содержание прошлых пакетов) и следить за их соблюдением. Россия, вопреки ожиданиям западных стран, адаптировалась и находит новые логистические цепочки.