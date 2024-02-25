Нуланд заявила о желании США видеть в России западно-ориентированного партнера

«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели [видеть] партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским», ― отметила дипломат в беседе с телеканалом CNN. Однако, по ее словам, российское руководство выбрало другой курс развития.
Нуланд также объяснила, что США хотели бы как можно скорее усадить Россию за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине, в связи с чем в отношении Москвы вводится большое количество экономических рестрикций и санкций других профилей.
Днем ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты своими поступками хоронят последние крупицы надежды на нормализацию отношений между Россией и США. По словам Антонова, администрация в США, пытаясь «наказать» РФ, хочет отвлечь американцев от реальной ситуации в конфликте на Украине, который разворачивается очень далеко от США.
Ранее, 23 февраля, президент США Джо Байден в своем сообщении на сайте Белого дома подтвердил, что США вводят против России более 500 новых санкций, нацеленных на финансовый и оборонный сектор, сети закупок и на людей, которые пытаются избежать первичных санкций. Экспортные ограничения затронут почти 100 организаций, которые якобы оказывают теневую помощь оборонной сфере России.
В тот же день политолог Павел Селезнев заявил «Известиям», что новые санкции США и ЕС носят символический характер. Он заметил, что Россия при предыдущих ограничениях научилась реагировать на санкции и вырабатывать антикризисные меры. Помимо этого, чем больше введено санкций, тем тяжелее придумывать новые ограничения (вводящие уже не помнят содержание прошлых пакетов) и следить за их соблюдением. Россия, вопреки ожиданиям западных стран, адаптировалась и находит новые логистические цепочки.
22 февраля газета Politico написала, что часть политических сил Запада готова к восстановлению сотрудничества с Россией на фоне успехов Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации. Уточняется, что именно по этой причине в некоторых странах, особенно в Германии, не желают конфисковать замороженные активы РФ. На Западе боятся ответного удара России, которая также может изъять европейское имущество, находящееся в стране.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал США и ЕС перестать «валять дурака» в ожидании крушения России. Он заявил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, поэтому они могут при желании начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.