Балицкий: на Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию

«Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации», — сказал губернатор.
По словам Балицкого, это были люди, которых было «не переубедить», которым могла грозить опасность от соседей.
«У нас, к сожалению, на первых этапах спецоперации были факты, когда люди творили самосуд <…> Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей, … поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли», — пояснил он.
В мае прошлого года Балицкий сообщал, что в регионе больше не действует практика выдворения жителей на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность. «Решением Совета безопасности РФ было принято (решение) о прекращении этой нормы по выселению. Мы теперь не можем пользоваться этой нормой», — отмечал он. Практика выдворения граждан из области на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность действовала с лета 2022 года.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.