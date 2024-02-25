Балицкий: на Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию

В мае прошлого года Балицкий сообщал, что в регионе больше не действует практика выдворения жителей на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность. «Решением Совета безопасности РФ было принято (решение) о прекращении этой нормы по выселению. Мы теперь не можем пользоваться этой нормой», — отмечал он. Практика выдворения граждан из области на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность действовала с лета 2022 года.