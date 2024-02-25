В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США

«SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США», — приводит газета слова из письма конгрессмена.
По информации издания, в письме также говорится, что SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим американским ведомствам широкополосный доступ к интернету по всему миру — на соответствующую программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов. Галлахер попросил, чтобы SpaceX разъяснила ситуацию с доступностью интернета в рамках программы Starshield на Тайване к 8 марта.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка более четырех тысяч аппаратов Starlink.