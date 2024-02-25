Союзники США считают вторичные санкции из-за РФ превышением полномочий Вашингтона

Вашингтон все чаще прибегает к вторичным санкциям, чтобы не допустить обхода первичных санкций, отмечается в статье. Они позволяют США вводить рестрикции против иностранных компаний за ведение бизнеса с попавшими под санкции российскими организациями. В декабре 2023 года американский президент Джо Байден издал указ, согласно которому, в частности, иностранные банки могут лишиться доступа к финансовой системе США, если те будут вести бизнес с российским оборонно-промышленным комплексом. В связи с этим некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут затронуть третьи стороны, не подпадающие под ограничения.