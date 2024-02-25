Доброволец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне спецоперации

Эхирит-Булагатский район простился с Андреем Просекиным, погибшим в зоне спецоперации. Мужчине было 36 лет. На СВО он ушел добровольцем, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева (18+).
Андрей Викторович родился 30 марта 1987 года. Учился в Усть-Ордынской школе № 4. Получил специальность электрика. Работал в Эхирит-Булагатских электросетях.
Мужчину помнят как спокойного, серьезного, трудолюбивого человека. В последние годы Андрей работал вахтовым методом.
Глава МО выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего военнослужащего.