В ЕК оценят последствия для агросектора от вступления Молдавии и Украины в ЕС

«Сейчас в Евросоюзе действует режим бестаможенного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины. И эта продукция во многих случаях оседает в странах Восточной Европы, тем самым подрывая деятельность сельскохозяйственных производителей в этих краях. Они терпят убытки, и это отражается на экономическом положении. Еврокомиссия к тому же предложила продлить этот режим до июня 2025 года», — подчеркнул эксперт.