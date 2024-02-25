Первые в России избиратели проголосовали за президента в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в воскресенье, 25 февраля, стартовало досрочное голосование на выборах президента России, которые по всей стране пройдут с 15 по 17 марта этого года. Вертолёт с членами избирательной комиссии с утра отправился на метеостанцию Кур. Она расположена на севере левобережной части Хабаровского района. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в региональной избирательной комиссии.