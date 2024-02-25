Первые в России избиратели проголосовали за президента в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в воскресенье, 25 февраля, стартовало досрочное голосование на выборах президента России, которые по всей стране пройдут с 15 по 17 марта этого года. Вертолёт с членами избирательной комиссии с утра отправился на метеостанцию Кур. Она расположена на севере левобережной части Хабаровского района. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в региональной избирательной комиссии.
— Досрочное голосование проводится для тех, кто в дни выборов не сможет прийти на избирательные участки, кто работает вахтовым методом и находится вдали от дома, либо живёт там, где транспортное сообщение не позволяет добраться до места голосования. Каждый должен иметь право высказать свою позицию, — отметил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.
В крайизбиркоме сообщили, что сотрудники метеостанции Кур — Александр и Мария — стали первыми избирателями в России, кто отдал свои голоса на президентских выборах 2024 года.
В нашем регионе досрочное голосование пройдёт в 14 муниципальных образованиях. В труднодоступные местности отправятся больше полусотни избирательных комиссий. Ожидается, что в Хабаровском крае досрочно смогут проголосовать около 13 тысяч человек.