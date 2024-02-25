Сегодня в Беларуси пройдет единый день голосования

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Основной день голосования на выборах депутатов нижней палаты белорусского парламента и местных советов пройдет сегодня в Беларуси.
Белорусам предстоит избрать 110 депутатов в парламент и более 12 тысяч депутатов местного уровня. Впервые в стране пройдет единый день голосования. За последние несколько лет в Беларуси было серьезно изменено избирательное законодательство — дополнения и изменения внесены в 90 законов, также был усовершенствован Избирательный кодекс.
До основного дня голосования, в соответствии с Избирательным кодексом, в стране прошло досрочное голосование — оно длилось пять дней. ЦИК отмечал высокий уровень явки избирателей на участки во время досрочного голосования.
Всего по стране открыто более 5,4 тысячи избирательных участков, все они взяты под охрану. За несколько дней до начала досрочного голосования милиция, как обычно это происходит во время выборов, перешла на усиленный вариант несения службы.
Центризбирком Беларуси аккредитовал для работы на выборах депутатов нижней палаты парламента почти 300 международных наблюдателей. Из них 238 человек представляют миссию наблюдателей от СНГ, в том числе 44 направлены Межпарламентской ассамблеей СНГ, 12 — ПА ОДКБ, 25 — Парламентским собранием Союза Беларуси и России, четыре — Постоянным комитетом Союзного государства.
Кроме того, 11 наблюдателей аккредитованы от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 22 — от ШОС.
Кроме этого, ЦИК аккредитовал более 20 экспертов из ряда стран Евросоюза в качестве международных наблюдателей.
Миссию наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на эти выборы в Беларусь не пригласили, объяснив это тем, что со стороны данной структуры ранее белорусские выборы подвергались необоснованной резкой критике.
Также на этих выборах нет участков для голосования за рубежом.