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В Баяндаевском районе простились с героически погибшим военнослужащим

Почетный караул проводил Петра Инкина в последний путь салютом.
Источник: IrkutskMedia.ru

В Баяндаевском районе прошли похороны Петра Инкина, который героически погиб в ходе проведения спецоперации. Ему было 37 лет. Почетный караул проводил бойца в последний путь салютом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал администрации Баяндаевского района (18+).

«Приносим соболезнования от администрации и благодарим родителей за воспитание такого героя. Победа будет за нами», — говорится в сообщении.

Также в администрации уточнили, что после окончания СВО имена всех погибших намерены увековечить на Аллее Славы.