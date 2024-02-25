В Баяндаевском районе простились с героически погибшим военнослужащим

В Баяндаевском районе прошли похороны Петра Инкина, который героически погиб в ходе проведения спецоперации. Ему было 37 лет. Почетный караул проводил бойца в последний путь салютом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал администрации Баяндаевского района (18+).