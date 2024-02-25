Президент направил поздравительную телеграмму эмиру Кувейта

Глава государства в поздравительной телеграмме отметил, что Казахстан рассматривает Кувейт как надежного партнера, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Желаю, чтобы Ваша страна, придерживающаяся идеи мира и стабильности, продолжила свой неизменный курс на дальнейший рост, процветание и достижение высоких целей. Мы рассматриваем Кувейт как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в арабском мире. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимном доверии, будет и впредь развиваться благодаря совместным усилиям двух стран, — говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал Эмиру Кувейта успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта — процветания и благополучия.
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