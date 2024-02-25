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Президент направил поздравительную телеграмму эмиру Кувейта

Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и весь кувейтский народ с общенациональным праздником — Национальным днем.
Источник: Reuters

Глава государства в поздравительной телеграмме отметил, что Казахстан рассматривает Кувейт как надежного партнера, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Желаю, чтобы Ваша страна, придерживающаяся идеи мира и стабильности, продолжила свой неизменный курс на дальнейший рост, процветание и достижение высоких целей. Мы рассматриваем Кувейт как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в арабском мире. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимном доверии, будет и впредь развиваться благодаря совместным усилиям двух стран, — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства пожелал Эмиру Кувейта успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта — процветания и благополучия.

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