Министр здравоохранения РФ Мурашко узнал о достижениях омской медицины

В субботу, 24 февраля, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко постелил стенд «Омск — ты просто космос!» на ВДНХ. Достижения омской медицины ему представили министр здравоохранения региона Артём Наркевич и ректор ОмГМУ Мария Ливзан.
«Мы рассказали о тех активностях, которые предлагаются сегодня на нашем стенде. Это и материалы о достижениях за последние годы в рамках нацпроектов “Здравоохранение” и “Демография”. Это разработки Омского медицинского университета. И материалы, которые позволяют профилактировать инсульт, деменцию и другие различные состояния» — отметил министр здравоохранения Омской области Артём Наркевич.
Среди важных изобретений — модифицированный внутриматочный формованный сорбент. Нужен он для лечения гнойно-септического эндометрита. Это осложнение возникает у женщин после кесарева сечения. Разработка омских учёных помогает сохранить репродуктивную функцию. Ещё одно важное изобретение — линейка стоматологических гелей, для профилактики и лечения кариеса.
«Михаил Мурашко выделил положительную динамику в развитии штабов здоровья “Волонтеров-Медиков”, отметил важность популяризации здорового образа жизни среди молодежи региона и подчеркнул приоритетность реализации гранта Росмолодежи в области просвещения молодых родителей, что особенно актуально и значимо в Год семьи», — рассказали в региональном Минздраве.
В Омской области реализуются гранты по разным направлениям, например по обучению молодёжи навыкам оказания первой помощи. На базе ОмГМУ организованы «Штабы здоровья», участники которых выезжают с просветительскими лекциями.