Министр здравоохранения РФ Мурашко узнал о достижениях омской медицины

«Мы рассказали о тех активностях, которые предлагаются сегодня на нашем стенде. Это и материалы о достижениях за последние годы в рамках нацпроектов “Здравоохранение” и “Демография”. Это разработки Омского медицинского университета. И материалы, которые позволяют профилактировать инсульт, деменцию и другие различные состояния» — отметил министр здравоохранения Омской области Артём Наркевич.