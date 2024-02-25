Выборы президента России в Нижнем Новгороде 15−17 марта 2024: как голосовать, последние новости

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года во всех регионах страны. В Нижегородской области в эти дни будет открыто более двух тысяч избирательных участков, все они уже прошли паспортизацию облизбиркома. Проголосовать очно смогут жители всех районов Нижегородской области.
Когда пройдут выборы президента России 2024 в Нижнем Новгороде
Избирательные участки будут традиционно организованы в школах, вузах и техникумах, сельских клубах и районных домах культуры, администрациях и других учреждениях. Можно прийти проголосовать в любой из трех дней, который наиболее удобен избирателю.
— Во все дни голосования избирательные участки будут работать одинаково — с 8.00 до 20.00 по местному времени. Вы можете прийти на участок в любое удобное для вас время в любой из дней голосования. Заранее сообщать, в какой день Вы придете, не нужно. Просто приходите на свой избирательный участок и проголосуйте. Не забудьте, пожалуйста, свой паспорт, — напомнили в ЦИК России.
Впервые многодневное голосование в нашей стране появилось в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Тогда важно было исключить большие скопления людей, поэтому было решено проводить выборы в течение трех дней. Это оказалось удобно избирателям, поэтому методика прижилась. По данным ВЦИОМ, 74% россиян положительно оценивают многодневное голосование.
Сейчас по всей стране идет адресное информирование избирателей — о нем мы подробно рассказывали ранее.
Как проголосовать на выборах президента России 2024 в Нижнем Новгороде — правила
В предстоящие выборы каждый избиратель сможет выбрать один из трех форматов голосования: прийти на избирательный участок, отдать свой голос онлайн с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», который позволяет легко и быстро проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения на выбранном избирателем участке.
Голосование на избирательных участках — самый привычный и традиционный способ. Для того, чтобы проголосовать таким образом, нужно с паспортом прийти на свой избирательный участок по месту регистрации, получить бюллетень, расписаться в ведомости и проголосовать за одного из кандидатов. Как уже говорилось выше, это можно сделать в любой из трех дней с 8 до 20 часов.
— Организаторы выборов предусмотрели все необходимые меры защиты, — пояснили в ЦИК России. — До подсчета голосов все бюллетени хранятся в запечатанных сейф-пакетах, которые невозможно вскрыть, не повредив. Эти сейф-пакеты, в свою очередь, помещены в опечатанные сейфы, находящиеся под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.
На 72-х избирательных участках Нижегородской области будут использоваться тифломаркеры — специальные устройства для голосования незрячих и слабовидящих избирателей.
— На избирательных участках будут доступны тифломаркеры не только в Нижнем Новгороде, но и в Арзамасе, Выксе, Шахунье, Дзержинске, Богородском, Ветлужском, Городецком, Краснобаковском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Сосновском, Тонкинском, Уренском, Шарангском муниципальных округах, городском округе Семеновский, — рассказала председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.
Дистанционное электронного голосование (ДЭГ) применяется в Нижегородской области с 2020 года. Уже сейчас о желании участвовать в онлайн-голосовании заявили более 133 тысяч нижегородцев.
— На предстоящих президентских выборах дистанционное электронное голосования будет использоваться в 29 регионах страны, в том числе на территории Нижегородской области. Нижегородцы используют данный вид голосования уже не первый раз, оценив надежность, безопасность и стабильность работы ДЭГ на выборах в 2020, 2021 и 2023 годах, — рассказала председатель Облизбиркома Маргарита Красилевская.
Чтобы стать участником ДЭГ, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» и заранее заявить о своем намерении голосовать дистанционно. Для этого нужно зайти в личный кабинет, кликнуть на баннер «Дистанционное электронное голосование», проверить и подтвердить свои данные и нажать кнопку «Подать заявление». Сделать это можно до 11 марта включительно. Само онлайн-голосование будет проходить с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта на сайте vybory.gov.ru.
«Мобильный избиратель» — это механизм, который позволяет легко и быстро проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения на выбранном избирателем участке. Этот способ дает возможность очно проголосовать, находясь в любой точке России. Чтобы проголосовать на удобном избирательном участке, нужно также, как и в случае в ДЭГ, до 11 марта подать заявление через «Госуслуги», в ТИК или МФЦ. С 6 по 11 марта заявления будет принимать также в УИК.
При этом стоит помнить, что проголосовать дистанционно, воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель», проголосовать на дому или на участке можно только один раз.
Для избирателей, которые в силу объективных причин не смогут прийти на участки, будет организовано голосование на дому. Оно подходит тем, что не может выйти из дома из-за болезни, имеет инвалидность или маленького ребенка, которого не с кем оставить. Чтобы проголосовать на дому, необходимо заранее позвонить в свою участковую избирательную и сообщить об этом. Сделать это можно начиная с 7 марта и до 14.00 17 марта. Также сообщить о своих намерениях можно на портале госуслуг с 5 по 11 марта.
В один из дней выборов к вам домой приедут члены избирательной комиссии со специальным переносным ящиком для голосования. Вам нужно будет показать свой паспорт и выбрать кандидата в бюллетене.
Список избирательных участков на выборах президента России в Нижнем Новгороде
В дни предстоящих выборов президента в Нижегородской области будут работать более двух тысяч избирательных участков, в организации выборов задействуют порядка 20 тысяч человек: это организаторы выборов, члены избирательных комиссий. С полным списком территориальных избирательных комиссий по районам города и области можно ознакомиться на сайте Нижегородского облизбиркома. На странице каждого из них указаны адрес, телефон, а также состав избирательной комиссии.