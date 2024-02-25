Выборы президента России в Нижнем Новгороде 15−17 марта 2024: как голосовать, последние новости

Для избирателей, которые в силу объективных причин не смогут прийти на участки, будет организовано голосование на дому. Оно подходит тем, что не может выйти из дома из-за болезни, имеет инвалидность или маленького ребенка, которого не с кем оставить. Чтобы проголосовать на дому, необходимо заранее позвонить в свою участковую избирательную и сообщить об этом. Сделать это можно начиная с 7 марта и до 14.00 17 марта. Также сообщить о своих намерениях можно на портале госуслуг с 5 по 11 марта.