Губернатор Омской области Хоценко стал наставником в конкурсе «Лидеры России»

Несколько лет назад глава региона и сам принимал участие в этом состязании.
Наставником для участников V сезона проекта Виталий Хоценко стал по приглашению организаторов конкурса.
«Пообщался с ребятами, вместе решали задачу по развитию малых городов. Рассказал на примере нашего Калачинска, который мы сейчас активно развиваем, о том, какой огромный потенциал есть у малых городов», — рассказал губернатор Омской области.
Он также отметил, что миссия наставничества очень ответственная. И пообещал максимально помогать суперфиналистам. Как когда-то поддержали Виталия Хоценко его наставники в конкурсе — зампреды Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и Александр Новак.
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, Виталий Хоценко — выпускник проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Ранее «МК в Омске» сообщал о создании экспертного клуба «Продвижение». В него войдут все участники финала конкурса «Омская область: ПРОдвижение». Клуб разделят на информационные блоки в соответствии с компетенциями участников.
Также мы сообщали об очередном заседании регионального Парламентского клуба, который был создан в прошлом году.