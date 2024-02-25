Косачев: миссия МПА СНГ планирует посетить более ста избирательных участков

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Миссия наблюдателей МПА СНГ планирует посетить более ста, а может, и 200 избирательных участков в Единый день голосования в Беларуси, заявил координатор миссии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ), зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.
В воскресенье он присутствовал на открытии избирательного участка в минской средней школе № 21 имени Н. Ф. Гастелло.
«Мы убеждены, что качество наблюдения во многом зависит от числа тех избирательных участков, количества бесед, которые сегодня предстоит провести нашей миссии наблюдения», — сказал Косачев.
Он напомнил, что миссия наблюдения МПА СНГ включает 44 человека (парламентарии, эксперты), которые работают несколькими группами.
«У каждой из групп в графике от 10 до 20 участков. В сумме, я думаю, мы совершенно точно уйдем за первую сотню, может быть даже за вторую», — отметил координатор миссии.
Косачев уточнил, что у наблюдателей МПА СНГ есть четкие критерии того, на что обращать внимание, с кем разговаривать.