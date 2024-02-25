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Бойцы СВО из Красноярска просят помощи в приобретении УАЗа

Военнослужащие взвода «Северный человек» нуждаются в автомобиле УАЗ.
Источник: Предоставлено героем публикации

Военнослужащие взвода «Северный человек» нуждаются в автомобиле УАЗ. Об этом «МК в Красноярске» рассказал командир подразделения с позывным «Красивой».

По словам героя СВО, автомобиль нужен для перевозки «300-х». Он объяснил, что бойцы часто получают травмы и ранения при атаках дронов.

«С Мира по нитке, как говорится, помогите собрать», — написал «Красивой».

Часть средств уже удалось собрать, но на покупку еще требуются деньги. Все желающие могут связаться с командиром через администраторов группы «Северный человек Красноярск».