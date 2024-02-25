Глава Эстонии высказался об отказе от обучения в школах на русском языке

По словам президента, не менее важно и прочное укоренение русскоязычной молодёжи в эстонском пространстве. «Надо привыкнуть к тому, что вместе с нами учатся и работают люди, говорящие по-эстонски с присущей их родному языку звуковой окраской. Это делает нас как общество и страну сильнее», — подчеркнул Карис.