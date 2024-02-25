Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов

В результате санкций, вводимых против России недружественными странами с февраля 2022 года, заморозке подверглись как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года Еврокомиссия получила поручение подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.