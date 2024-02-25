Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов

«Прессинг американцев» поддержала и британская сторона, однако вопрос использования российских средств в финальном коммюнике нашел отражение лишь в «общем обещании нарастить усилия по изучению технических аспектов» подобного шага, отмечает издание.
«Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и ЕЦБ по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег, поскольку прецедент такого типа, помимо сложных юридических последствий, может иметь последствия для привлекательности еврозоны», — пишет Corriere, отмечая, что доходы от размещения российских активов превышают 10 миллиардов евро в год. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС уже инициировал юридические шаги для использования этих доходов.
Лидеры стран G7 в коммюнике саммита накануне заявили, что российские суверенные активы не будут разморожены, пока Москва не выплатит «компенсацию» Киеву.
Министрам стран «Семерки» перед саммитом в Апулии поручено предоставить обновленную информацию о возможностях использования замороженных российских активов для поддержки Украины в соответствии с европейскими правовыми системами и международным правом.
В результате санкций, вводимых против России недружественными странами с февраля 2022 года, заморозке подверглись как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года Еврокомиссия получила поручение подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что подобные решения станут еще одним шагом в попрании норм международного права. МИД назвал заморозку российских активов в Европе воровством.