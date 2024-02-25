Кобицкий: белорусы активно голосуют на выборах

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Во время досрочного голосования была хорошая активность избирателей — проголосовали более 30%, заявил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи государств СНГ Дмитрий Кобицкий.
В воскресенье он посетил открытии избирательного участка в минской средней школе № 21 имени Н. Ф. Гастелло.
Кобицкий уточнил, что работа миссии МПА СНГ началась еще с декабря прошлого года, когда были объявлены выборы.
«Изучали законодательство, которое регулирует электоральные процессы в Республике Беларусь. Наши эксперты делали соответствующие юридические заключения по этому законодательству», — сказал генеральный секретарь.
Он добавил, что в воскресенье наблюдателям предстоит посетить большое количество избирательных участков в республике. Это даст объективную картину происходящих событий.
По его словам, выборы подготовлены на очень хорошем уровне, жители страны активно голосуют.
«Во время досрочного голосования мы видели достаточно хорошую активность — далеко за 30%. Надеемся, что и сегодняшний день, несмотря на погодные условия, даст очень хороший результат по явке», — отметил Кобицкий.
Он обратил внимание на то, что выборы в странах СНГ всегда проходят на очень высоком уровне, «как ни в одной стране мира — демократично, доступно, прозрачно».