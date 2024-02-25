ЦИК: явка избирателей на выборах составляет 43,64%

МИНСК, 25 фев — Sputnik. На выборах депутатов, по состоянию на 09:00, проголосовали 43,64% граждан, заявил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент Sputnik.
Больше всего на данный момент голосуют в Могилевской области — там явка на 9 утра составила 54,72%. Меньше всего в Минске — 31,08%.
Информация по другим регионам:
- Брестская область — 46,33%
- Витебская область — 43,28%
- Гомельская область — 51,63%
- Гродненская область — 40,85%
- Минская область — 42,58%
Игорь Карпенко напомнил, что на выборах работают 1284 территориальных, 110 окружных и 5411 избирательных комиссий.
«Напомню, что наблюдение за процессом голосования осуществляют 45 505 национальных наблюдателей и 294 международных наблюдателей», — сказал глава ЦИК.
Актуальные данные о явке избирателей на участки для голосования будут объявляться в течение всего дня 25 февраля: в 10:00, затем в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Предварительные итоги выборов депутатов будут объявлены в 02:00 26 февраля.
В воскресенье, 25 февраля, в Беларуси проходит единый день голосования. Избираются депутаты Палаты представителей и местных советов. Участки для голосования открылись в 8 утра и будут работать до 20 вечера без перерыва.
При невозможности явиться на участок можно проголосовать на дому: для этого необходимо до 18:00 обратиться в участковую комиссию для организации голосования по месту пребывания.