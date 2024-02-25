ЦИК: явка избирателей на выборах составляет 43,64%

Актуальные данные о явке избирателей на участки для голосования будут объявляться в течение всего дня 25 февраля: в 10:00, затем в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Предварительные итоги выборов депутатов будут объявлены в 02:00 26 февраля.