МВД Беларуси задействует группы быстрого реагирования на избирательных участках

О работе милиции в Единый день голосования рассказали на телеканале СТВ.
Сообщается, что на каждом избирательном участке за порядком следят правоохранители. Их работу координирует оперативно-ситуационный штаб, который развернут в МВД.
Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси, рассказал, что «для обеспечения безопасности также используется потенциал добровольных дружин, ветеранских организаций и членов БРСМ».
— Для оказания содействия сотрудникам на избирательных участках задействовано необходимое количество групп быстрого реагирования в полной экипировке, — сказал Мирончик.
При помощи системы видеонаблюдения проводится мониторинг обстановки.
Здесь мы сообщали, что Единый день голосования впервые проходит в Беларуси 25 февраля 2024 года: избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.
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