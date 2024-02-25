Участки на выборах в Беларуси организованы безупречно — наблюдатели

С 20 февраля избирательные участки открыты для досрочного голосования. По данным ЦИК, за первые два дня на участки пришли более 1 млн граждан, то есть явка на тот момент составила 14,6%. А за 5 дней на выборах депутатов проголосовали 41,71% граждан.