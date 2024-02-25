Участки на выборах в Беларуси организованы безупречно — наблюдатели

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Миссия наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ планирует посетить более ста, а может, и 200 избирательных участков в Единый день голосования в Беларуси, заявил координатор миссии международных наблюдателей от МПА СНГ, зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.
25 февраля Косачев присутствовал на открытии избирательного участка в минской средней школе 21 имени Н. Ф. Гастелло, пишет Sputnik Беларусь.
«Мы убеждены, что качество наблюдения во многом зависит от числа тех избирательных участков, количества бесед, которые сегодня предстоит провести нашей миссии наблюдения», — отметил он.
Миссия наблюдения МПА СНГ включает 44 человека (парламентарии, эксперты), которые работают несколькими группами, сообщил Косачев.
«У каждой из групп в графике от 10 до 20 участков. В сумме, я думаю, мы совершенно точно уйдем за первую сотню, может быть даже за вторую», — отметил координатор миссии.
Косачев уточнил, что у наблюдателей МПА СНГ есть четкие критерии, на что обращать внимание, с кем разговаривать.
Такого же мнения придерживается координатор международных наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России Виктор Селиверстов.
«Избирательные участки на выборах в Беларуси организованы безупречно, придраться не к чему», — сказал он журналистам.
Напомним, в Беларуси проходит единый день голосования на выборах депутатов парламента и местных советов.
Избиратели должны выбрать 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12 тысяч депутатов местного уровня.
С 20 февраля избирательные участки открыты для досрочного голосования. По данным ЦИК, за первые два дня на участки пришли более 1 млн граждан, то есть явка на тот момент составила 14,6%. А за 5 дней на выборах депутатов проголосовали 41,71% граждан.