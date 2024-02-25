Еврокомиссия в марте представит Украине программу переговоров о вступлении в ЕС

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.
«С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров», — заявила она в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Бельгии, Канады, Италии и президентом Украины.
Ранее фон дер Ляйен утверждала, что рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС определят только к лету.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув ряд условий для формального начала переговоров о присоединении. На саммите ЕС 14 декабря 2023 года было принято решение о запуске переговоров с Украиной и Молдовой о будущем членстве в Сообществе.
Сам по себе статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.