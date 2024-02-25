Карпенко: люди понимают, для чего проводятся выборы, и проявляют активность

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди понимают, для чего проводятся выборы, и проявляют активность. Об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в Беларуси проходит единый день голосования ЦИК: явка избирателей на выборах депутатов на 9.00 составила 43,64% «Люди понимают, для чего проводятся выборы, и проявляют активность. Возрастает уровень гражданской ответственности, которая необходима для того, чтобы сделать осознанный выбор и избрать депутатский корпус», — сказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК добавил, что сегодня, в единый день голосования, работают 1284 территориальные, 110 окружных и 5411 участковых избирательных комиссий. Наблюдение за процессом голосования осуществляют 45 505 национальных наблюдателей и 294 международных наблюдателя.