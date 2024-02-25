Слуцкий позвонил южноуральцу, который спас детей на крупном пожаре

Напомним, все произошло 18 февраля в поселке Гончарка. Вечером Эдуард Галискаров, возвращаясь с работы, случайно увидел полыхающий дом. Мужчина, не раздумывая, бросился к пожару. По дороге вызвал экстренные службы.
«Открываются ворота, выбегает мальчишка, босиком и в одних шортах. Я взял его на руки, посадил в машину. Он рассказал, что внутри находятся еще младший брат и бабушка. Когда забежал во двор, увидел на веранде женщину с ребенком. Мальчика вытащил через окно, а затем помог выбраться бабушке», — описал событие мужчина.
Всех спасенных до приезда МЧС и скорой он разместил в своей машине. Трагедии удалось избежать.
Позже стало известно, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности совершил поджог жилого дома по улице Чкалова. В тот момент внутри находились его подруга, ее дети в возрасте 4 и 10 лет, а также 61-летняя бабушка. В отношении ранее неоднократно судимого 29-летнего поджигателя возбуждено дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).
О героическом поступке Эдуарда Галискарова узнал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик заявил, что будет ходатайствовать о представлении Эдуарда Галискарова к медали за спасение детей и их бабушки.
«Ты настоящий герой! Гордимся. Во-первых, тебя Господь послал этой семье, бабушке и двум внукам. Во-вторых, ты сумел их вытащить, и они остались живы, отделались легким испугом. Пока у нас есть такие люди, эту страну не победить. Эдик — молодчина. Спасибо огромное», — сказал Леонид Слуцкий во время видеозвонка Эдуарду Галискарову.
Эдуард Мансурович работает на фабрике мороженого. Женат, воспитывает сына и дочь. О таких скромных героях должна знать вся страна, уверен Слуцкий.