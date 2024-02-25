Слуцкий позвонил южноуральцу, который спас детей на крупном пожаре

«Ты настоящий герой! Гордимся. Во-первых, тебя Господь послал этой семье, бабушке и двум внукам. Во-вторых, ты сумел их вытащить, и они остались живы, отделались легким испугом. Пока у нас есть такие люди, эту страну не победить. Эдик — молодчина. Спасибо огромное», — сказал Леонид Слуцкий во время видеозвонка Эдуарду Галискарову.