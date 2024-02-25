Селиверстов: никакой напряженности на выборах в Беларуси нет

«Мы вчера слышали — где-то возглас из-за угла, что тут людей пытаются насильно загнать на участки. Но это предварительная подготовка к тому, чтобы опять начинать рассказывать про то, что в Беларуси выборы из-под палки проходят. Тем, кто эту тему будет пытаться культивировать, я скажу, что нет здесь такого», — заявил координатор международных наблюдателей.