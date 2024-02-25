Селиверстов: никакой напряженности на выборах в Беларуси нет

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Выборы организованы достойно, люди идут, нет никакой напряженности, заявил координатор международных наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России Виктор Селиверстов.
В воскресенье он посетил открытие избирательных участков в культурно-спортивном центре УП «Минское отделение Белорусской железной дороги».
«У меня вчера спрашивали: “А есть ли напряженность?” Никакой напряженности нет: обычный день, ходят люди, занимаются своими делами», — подчеркнул Селиверстов.
Он отметил, что «даже если кто-то пытается чего-то раскачать, это пустая работа».
«Мы вчера слышали — где-то возглас из-за угла, что тут людей пытаются насильно загнать на участки. Но это предварительная подготовка к тому, чтобы опять начинать рассказывать про то, что в Беларуси выборы из-под палки проходят. Тем, кто эту тему будет пытаться культивировать, я скажу, что нет здесь такого», — заявил координатор международных наблюдателей.
Он также рассказал, что участки организованы безупречно, а комиссии ведут себя спокойно. По его словам, это показатель уверенности и мастерства.
«Люди знают, что делают, то есть всем понятна задача. Можем сказать, что начало сегодняшнего дня голосования и организация избирательных участков на высоком уровне», — сказал Селиверстов.
Ранее председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко заявил, что аккредитацию для наблюдения за выборами в местные советы и Палату представителей Беларуси прошли 294 международных наблюдателя.